i-KlPrice - indicador para MetaTrader 5

Indicador de tendencia dibujado en base al canal avanzado Keltner.

Parámetros de entrada del Indicador:

//+------------------------------------------+
//| PARÁMETROS DE LOS INDICADORES DE ENTRADA |
//+------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Método de promediado
input uint Length1=100;                   // Profundidad de suavizado de la media móvil                 
input int Phase1=15;                      // Parametros de las medias móviles
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método de promedio del tamaño de las velas
input uint Length2=20;                    // Profundidad del promedio del tamaño de las velas 
input int Phase2=100;                     // Parámetro de suavizado del tamaño de las velas
input double Deviation = 2.0;             // Coeficiente de expansión del canal
input uint Smooth=20;                     // Período de suavizado del indicador
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Precio constante
input int UpLevel=+50;                    // Nivel superior
input int DnLevel=-50;                    // Nivel inferior
input int Shift=0;                        // Desplazamiento horizontal del indicador en barras

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Fig.1 El indicador i-KlPrice.

Fig.1 El indicador i-KlPrice

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1352

