i-KlPrice - indicador para MetaTrader 5
- 1611
Indicador de tendencia dibujado en base al canal avanzado Keltner.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE LOS INDICADORES DE ENTRADA | //+------------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método de promediado input uint Length1=100; // Profundidad de suavizado de la media móvil input int Phase1=15; // Parametros de las medias móviles input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método de promedio del tamaño de las velas input uint Length2=20; // Profundidad del promedio del tamaño de las velas input int Phase2=100; // Parámetro de suavizado del tamaño de las velas input double Deviation = 2.0; // Coeficiente de expansión del canal input uint Smooth=20; // Período de suavizado del indicador input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Precio constante input int UpLevel=+50; // Nivel superior input int DnLevel=-50; // Nivel inferior input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Fig.1 El indicador i-KlPrice
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1352
