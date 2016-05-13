und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-KlPrice - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Trendindikator, gezeichnet auf Basis des verbesserten Keltner Channels.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Mittelungsmethode input uint Length1=100; // Glättungswert für gleitenden Durchschnitt input int Phase1=15; // Parameter für gleitenden Durchschnitt input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Mittelungsmethode der Größe der Kerzen input uint Length2=20; // Glättungswert für Kerzen input int Phase2=100; // Parameter für Glättung der Kerzengröße input double Deviation = 2.0; // Koeffizient der Channelerweiterung input uint Smooth=20; // Glättugnsperiode input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preiskonstante input int UpLevel=+50; // Oberer Level input int DnLevel=-50; // Unterer Level input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
.
Abb.1 Der i-KlPrice Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1352
