CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-KlPrice - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1195
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
i-klprice.mq5 (9.13 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Trendindikator, gezeichnet auf Basis des verbesserten Keltner Channels.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Mittelungsmethode
input uint Length1=100;                   // Glättungswert für gleitenden Durchschnitt
input int Phase1=15;                      // Parameter für gleitenden Durchschnitt
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Mittelungsmethode der Größe der Kerzen
input uint Length2=20;                    // Glättungswert für Kerzen
input int Phase2=100;                     // Parameter für Glättung der Kerzengröße
input double Deviation = 2.0;             // Koeffizient der Channelerweiterung
input uint Smooth=20;                     // Glättugnsperiode

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Preiskonstante
input int UpLevel=+50;                    // Oberer Level
input int DnLevel=-50;                    // Unterer Level
input int Shift=0;                        // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der i-KlPrice Indikator.

Abb.1 Der i-KlPrice Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1352

XMA_TrendSignal XMA_TrendSignal

Indikator, der drei Zustände des Marktes festlegt.

i-BandsPrice i-BandsPrice

Trenindikator gezeichnet auf Basis der Bollinger Bönder.

Disparity Index Disparity Index

Beschreibung: Man sagt oft, dass Kerzenmuster einer Umkehr nur angewendet werden sollen, wenn sich der Markt auf einem Hoch-/Tiefpreislevel befindet. Der Disparity Index Indikator wird verwendet, um diese Levels zu definieren. D.h., wenn die Histogrammbalken blau sind und über den Überkauftlevel steigen, müssen Sie nach Kerzenmustern suchen die eine Umkehr signalisieren. Und umgekehrt, wenn die Histogrammbalken unter den Überverkauftlevel fallen und die Farbe zu rot wechelts, sollten Sie nach Übereinstimmung von Kerzenmustern für eine Umkehr suchen.

Exp_ColorLeManTrend Exp_ColorLeManTrend

Das Exp_ColorLeManTrend Handelssystem basiert auf den Änderungen der Trendrichtung, die durch den ColorLeManTrend Indikator angezeigt wird