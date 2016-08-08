無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-KlPrice - MetaTrader 5のためのインディケータ
高度なケルトナーチャネルに基づいて描かれたトレンド指標。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 平滑化手法 input uint Length1=100; // 移動平均の平滑化の深さ input int Phase1=15; // 移動平均パラメータ input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // ローソク足サイズの平滑化手法 input uint Length2=20; // ローソク足平滑化の深さ input int Phase2=100; // ローソク足サイズ平滑化パラメータ input double Deviation = 2.0; // チャンネル膨張係数 input uint Smooth=20; // 平滑化期間 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input int UpLevel=+50; // 上レベル input int DnLevel=-50; // 下レベル input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 i-KlPrice指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1352
