ポケットに対して
インディケータ

i-KlPrice - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1399
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-klprice.mq5 (9.13 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

高度なケルトナーチャネルに基づいて描かれたトレンド指標。

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ         |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // 平滑化手法
input uint Length1=100;                   // 移動平均の平滑化の深さ
input int Phase1=15;                      // 移動平均パラメータ
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // ローソク足サイズの平滑化手法
input uint Length2=20;                    // ローソク足平滑化の深さ
input int Phase2=100;                     // ローソク足サイズ平滑化パラメータ
input double Deviation = 2.0;             // チャンネル膨張係数
input uint Smooth=20;                     // 平滑化期間

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // 価格定数
input int UpLevel=+50;                    // 上レベル
input int DnLevel=-50;                    // 下レベル
input int Shift=0;                        // バーでの指標の横シフト

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 i-KlPrice指標.

図1 i-KlPrice指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1352

