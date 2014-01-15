A menudo se dice que los modelos de velas de reversión deben aplicarse sólo cuando el mercado está en el nivel alto/bajo de precio. El indicador de Índice de Disparidad se utiliza para definir estos niveles. Es decir, cuando las barras del histograma son azules y aumentan por encima del nivel de sobrecompra, debe buscar las combinaciones de velas que señalen hacia abajo en reversión. Y, viceversa, si las barras de histograma caen por debajo del nivel de sobreventa y cambia el color a rojo entonces mira si coincide con alguna modelo velas de reversión.



Aunque puede utilizar un nivel de sobrecompra/sobreventa fijo (3-10 por ciento según el mercado y los parámetros del indicador), los niveles de esta versión se calculan dinámicamente. El comportamiento es el siguiente:

calcula el valor absoluto del cambio de precio en porcentaje en cada barra

calcula el valor promedio de estos cambios durante el periodo y multiplicalo por el coeficiente. El valor recibido es el nivel de sobrecompra. El mismo valor con un signo menos es el nivel de sobreventa

Recomendaciones: