CCIT3_noReCalc - indicador para MetaTrader 5

Alexander Puzikov
El indicador CCIT3_Simple modificado.

El indicador tiene limitaciones en el número de barras calculadas (Max_bars_calc=100000). Este indicador de basa en el Asesor Experto EA_CCIT3.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1023

