Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 100 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2= 20 ; input int Phase2= 100 ; input double Deviation = 2.0 ; input uint Smooth= 20 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int UpLevel=+ 50 ; input int DnLevel=- 50 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор i-KlPrice