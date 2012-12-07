Ставь лайки и следи за новостями
i-KlPrice - индикатор для MetaTrader 5
- 4180
Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Метод усреднения мувинга input uint Length1=100; // Глубина сглаживания мувинга input int Phase1=15; // Параметр усреднения мувинга, input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;// Метод усреднения размера свеч input uint Length2=20; // Глубина усреднения размера свеч input int Phase2=100; // Параметр сглаживания размера свеч input double Deviation = 2.0; // Коэффициент расширения канала input uint Smooth=20; // Период сглаживания индикатора input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int UpLevel=+50; // Верхний уровень input int DnLevel=-50; // Нижний уровень input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор i-KlPrice
