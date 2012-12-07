CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-KlPrice - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4180
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Метод усреднения мувинга
input uint Length1=100;                  // Глубина сглаживания мувинга                  
input int Phase1=15;                     // Параметр усреднения мувинга,
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;// Метод усреднения размера свеч
input uint Length2=20;                   // Глубина усреднения  размера свеч 
input int Phase2=100;                    // Параметр сглаживания размера свеч
input double Deviation = 2.0;            // Коэффициент расширения канала
input uint Smooth=20;                    // Период сглаживания индикатора

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Ценовая константа
input int UpLevel=+50;                   // Верхний уровень
input int DnLevel=-50;                   // Нижний уровень
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".   

Рис.1 Индикатор i-KlPrice.

Рис.1 Индикатор i-KlPrice

Renko Renko

График renko (ренко) в отдельном подокне. Независимо от того, на график какого таймфрейма прикреплён индикатор, ренко строится по ценам закрытия фрейма М1.

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA.

Disparity Index Disparity Index

Disparity Index (индекс разницы) показывает разницу между ценой закрытия и выбранным скользящим средним в процентах. Рекомендуется использовать в сочетании со свечными моделями.

Exp_ColorLeManTrend Exp_ColorLeManTrend

Торговая система Exp_ColorLeManTrend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorLeManTrend