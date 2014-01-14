CodeBaseSeções
i-KlPrice - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2445
(26)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Indicador de tendência baseado no Canal Avançado de Keltner.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| INDICATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Método do cálculo da média
input uint Length1=100;                   // Profundidade da suavização da Média Móvel                  
input int Phase1=15;                      // Parâmetro da média móvel
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método para cálculo da média to tamanho da vela
input uint Length2=20;                    // Profundidade do cálculo da média do tamanho da vela
input int Phase2=100;                     // Parâmetro de suavização do tamanho da vela
input double Deviation = 2.0;             // Coeficiente de expansão do canal
input uint Smooth=20;                     // Período de suavização do indicador

input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Constante de preço
input int UpLevel=+50;                    // Nível superior
input int DnLevel=-50;                    // Nível inferior
input int Shift=0;                        // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador i-KlPrice.

Fig.1 Indicador i-KlPrice

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1352

