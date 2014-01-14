Participe de nossa página de fãs
Indicador de tendência baseado no Canal Avançado de Keltner.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método do cálculo da média input uint Length1=100; // Profundidade da suavização da Média Móvel input int Phase1=15; // Parâmetro da média móvel input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método para cálculo da média to tamanho da vela input uint Length2=20; // Profundidade do cálculo da média do tamanho da vela input int Phase2=100; // Parâmetro de suavização do tamanho da vela input double Deviation = 2.0; // Coeficiente de expansão do canal input uint Smooth=20; // Período de suavização do indicador input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int UpLevel=+50; // Nível superior input int DnLevel=-50; // Nível inferior input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador i-KlPrice
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1352
