Costuma-se dizer que os modelos de candles de reversão devem ser aplicados apenas quando o mercado está no nível da Máxima/Mínima do preço.

Este Expert Advisor é uma demonstração de como trabalhar com objetos OBJ_CHART como gráficos convencionais. Você pode definir configurações de cores personalizadas, anexar indicadores etc.

A estratégia é o seguinte: quando a barra de fora aparece, ele verifica se aconteceu o rompimento da barra do meio na direção da tendência e gera um sinal para abrir uma posição. Módulo de sinais de negociação compatível com a nova versão do Assistente MQL5.