PercentInfo - indicador para MetaTrader 5
- 1097
Real Author:
Arif Endro Nugroho
Descripcion:
PercentInfo proporciona información sobre el auge y la caída en los precios expresados en porcentaje y en puntos obtenidos de los tres plazos más grandes de la tabla de divisas. Asistente de información simple y bueno.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetos de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//color del movimiento alcista input color DnColor=Magenta;//color del movimiento bajista input color ZrColor=Gray;//color cuando no hay cambios input int FontSize=11; //tamaño de letra input type_font FontType=Font14; //tipo de letra input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Ubicación de la esquina input uint Y_=20; //ubicación vertical input uint X_=5; //ubicación horizontal
Fig.1 Indicador PercentInfo
La librería GetFontName.mqh debería estar disponible en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' para la operar con el indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1029
