Real Author:

Arif Endro Nugroho

Descripcion:

PercentInfo proporciona información sobre el auge y la caída en los precios expresados en porcentaje y en puntos obtenidos de los tres plazos más grandes de la tabla de divisas. Asistente de información simple y bueno.

Parámetros de entrada del indicador:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;





Fig.1 Indicador PercentInfo

La librería GetFontName.mqh debería estar disponible en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' para la operar con el indicador.

