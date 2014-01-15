CodeBaseSecciones
PercentInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Author:

Arif Endro Nugroho

Descripcion:

PercentInfo proporciona información sobre el auge y la caída en los precios expresados en porcentaje y en puntos obtenidos de los tres plazos más grandes de la tabla de divisas. Asistente de información simple y bueno.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  Parámetos de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//color del movimiento alcista
input color  DnColor=Magenta;//color del movimiento bajista
input color  ZrColor=Gray;//color cuando no hay cambios
input int    FontSize=11; //tamaño de letra
input type_font FontType=Font14; //tipo de letra
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //Ubicación de la esquina
input uint Y_=20; //ubicación vertical
input uint X_=5; //ubicación horizontal 

Fig.1 Indicador PercentInfo

Fig.1 Indicador PercentInfo

La librería GetFontName.mqh debería estar disponible en la carpeta 'terminal_directory\MQL5\Include' para la operar con el indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1029

