i-BandsPrice - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Talex

Indicador de tendencia dibujado en base a las Bandas de Bollinger.

El indicador está escrito en el libro de J. Bollinger "Bollinger en Bollinger Bands". La interpretación del indicador es simple. El histograma indicador muestra la posición del precio en relación a las Bandas de Bollinger. La salida de la línea del indicador más allá de los límites de -25 o +25 significa la salida más allá de las lineas baja o alta de las bandas respectivamente.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 30.09.2008.

Fig.1 El indicador i-BandsPrice

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1350

