La diferencia más importante de este indicador de otras versiones del zigzag es la determinación por la ruptura de los niveles en los extremos locales. El número de niveles se establece en los parámetros y significa que, por ejemplo, en un movimiento ascendente el cambio de tendencia se fijará cuando al menos N mínimos locales sean rotos por el precio (N es el número de niveles). Para una mejor visualización Delta ZigZag muestra esos niveles de reversión.



Además, el indicador puede ser dibujado sobre precios high/low, sobre precios de cierre, y generar una sección de reversión solo sobre la base de una altura mínima de oscilación establecida por el trader. Se debe destacar que cuando Delta ZigZag se dibuja sobre precios de cierre, con un número de niveles igual a 1, de hecho es idéntico a un gráfico Kagi (el aspecto visual es diferente, pero la lógica es la misma).



Para los precios high/low, las siguientes características son aplicables:



Si la última sección del zigzag es ascendente:

si la barra actual forma un nuevo máximo, entonces continuamos la sección ascendente del zigzag y se prohibe la reversión en la barra actual.

si el high de la barra actuales más bajo que el último valor del zigzag y el low de la barra actual es más bajo que el último valor del zigzag para un valor dado de altura de la oscilación, dibujamos una sección descendente (es decir hay una reversión del zigzag).

Se aplican reglas similares a las secciones descendentes del indicador.



Parámetros:

Apply to prices - usar precios high/low o solamente precios de cierre

Reversal - modoe de reversión (en pips o porciento)

Reversal in pips - valor mínimo de la reversión en pips. Este parámetro se utilizará si el modo de reversión es en pips y no tendrá efecto si la reversión es en porciento.

Reversal in percentage - valor mínimo de la reversión en porciento. Este valor se utilizará si la reversión esc en porciento y no tendrá efcto si la reversión es en pips.

Number of levels - número de los últimos mínimos/máximos en los que se fijará el cambio de tendencia.



Delta ZigZag con número de reversiones igual a 2:



Recomendaciones: