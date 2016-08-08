実際の著者：

Talex

ボリンジャーバンドに基づいて描かれたトレンド指標。この指標はJ.ボリンジャーの本「Bollinger on Bollinger Bands」によってかかれています。

指標の解釈は単純です。この指標ヒストグラムは、ボリンジャーバンドと相対した価格の位置を表示します。-25または25の限界を超えた指示線の出口は、それぞれのバンドの下または上の線を超えた終了を意味します。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年9月30日にコードベースで公開されました。

図1 i-BandsPrice指標