CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-BandsPrice - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1765
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Talex

Este indicador de tendência se baseia nas Bandas de Bollinger. O indicador foi escrito por J. Bollinger no livro "Bollinger on Bollinger Bands". A interpretação do indicador é bem simples. O histograma mostra a posição do preço em relação as Bandas de Bollinger. Valores da linha do indicador além dos níveis -25 ou +25 significa que o preço está além da banda inferior ou superior respectivamente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.09.2008.

Fig.1 Indicador i-BandsPrice

Fig.1 Indicador i-BandsPrice

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1350

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

Sistema de negociação baseado na variação da direção do indicador ColorMomentum_AMA.

Renko Renko

O gráfico renko (renko) em uma sub-janela separada. Não importa em que período de tempo gráfico o indicador está anexado, o Renko é desenhado no fechamento do preço de М1.

Delta ZigZag Delta ZigZag

Delta ZigZag define a inversão em uma altura mínima do balanço e também identifica a tendência no rompimento de níveis de máximos/mínimos locais e colore as seções do ZigZag na cor da tendência atual.

MATonySignal MATonySignal

O indicador exibe a força e a direção da tendência.