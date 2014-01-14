Autor real:

Talex

Este indicador de tendência se baseia nas Bandas de Bollinger. O indicador foi escrito por J. Bollinger no livro "Bollinger on Bollinger Bands". A interpretação do indicador é bem simples. O histograma mostra a posição do preço em relação as Bandas de Bollinger. Valores da linha do indicador além dos níveis -25 ou +25 significa que o preço está além da banda inferior ou superior respectivamente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.09.2008.

Fig.1 Indicador i-BandsPrice