CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-BandsPrice - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3495
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Talex

Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера. Индикатор написан по книге Д. Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера".

Интерпритация индикатора простая. Гистограмма индикатора показывает положение цены относительно лент Боллинджера. Выход линии индикатора за пределы -25 или +25 означает выход за нижнюю или верхнюю линию лент соотвественно.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.09.2008.

Рис.1 Индикатор i-BandsPrice

Рис.1 Индикатор i-BandsPrice

Delta ZigZag Delta ZigZag

Delta ZigZag определяет разворот по минимальной высоте свинга, а также идентифицирует тренд по пробоям уровней локальных минимумов/максимумов и окрашивает секции зигзага в цвет текущего тренда.

MATonySignal MATonySignal

Индикатор силы и направления тренда

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA.

Renko Renko

График renko (ренко) в отдельном подокне. Независимо от того, на график какого таймфрейма прикреплён индикатор, ренко строится по ценам закрытия фрейма М1.