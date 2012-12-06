Реальный автор:

Talex

Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера. Индикатор написан по книге Д. Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера".

Интерпритация индикатора простая. Гистограмма индикатора показывает положение цены относительно лент Боллинджера. Выход линии индикатора за пределы -25 или +25 означает выход за нижнюю или верхнюю линию лент соотвественно.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.09.2008.

Рис.1 Индикатор i-BandsPrice