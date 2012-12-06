Ставь лайки и следи за новостями
i-BandsPrice - индикатор для MetaTrader 5
- 3495
-
Реальный автор:
Talex
Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера. Индикатор написан по книге Д. Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера".
Интерпритация индикатора простая. Гистограмма индикатора показывает положение цены относительно лент Боллинджера. Выход линии индикатора за пределы -25 или +25 означает выход за нижнюю или верхнюю линию лент соотвественно.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.09.2008.
Рис.1 Индикатор i-BandsPrice
