真实作者:

Talex

此趋势指标在布林带基础上实现。此指标在 J. Bollinger 所著的"Bollinger on Bollinger Bands（布林带上的布林线）" 书中出现。指标的解释很简单。指标直方图显示价格在布林带的相对位置。指标线的出场极限为 -25或 +25，亦即出场位置分别在超出上下边界线以外。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.09.2008.

图例.1 i-BandsPrice 指标