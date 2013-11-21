请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Talex
此趋势指标在布林带基础上实现。此指标在 J. Bollinger 所著的"Bollinger on Bollinger Bands（布林带上的布林线）" 书中出现。指标的解释很简单。指标直方图显示价格在布林带的相对位置。指标线的出场极限为 -25或 +25，亦即出场位置分别在超出上下边界线以外。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.09.2008.
图例.1 i-BandsPrice 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1350
