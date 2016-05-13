Der echte Autor:

Talex

Trenindikator gezeichnet auf Basis der Bollinger Bönder. Der Indikator wird beschrieben in J. Bollingers Buch "Bollinger on Bollinger Bands".

Die Interpretation des Indikators ist einfach. Das Indikator Histogramm zeigt die Position des Preises relativ zu den Bollinger Bändern. Das Überschreiten der Indikatorlinie über die Grenzen von -25 oder +25 bedeutet ein Überschreiten der unteren oder oberen Linie des Bandes.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.09.2008.

Abb.1 Der i-BandsPrice Indikator