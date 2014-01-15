Autor real:

Maxaxa Angry Hunter

Por qué Bubbles&Drops? Porque este indicador utiliza la asociación siguiente: gotas cayendo (Open < Close) simultáneamente con burbujas subiendo a la superficie del líquido (Open > Close). Cada una de esas "pertubaciones" ambientales provocan ondas que se amortiguan y desaparecen pasado un tiempo. Utilizando estas "consecuencias", podemos intentar predecir el movimiento futuro del precio.

El indicador utiliza el cálculo más simple de la amortiguación - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), donde a es la amplitud (en este caso, Open - Close)

La primera barra del historial (Open[ historyDeep ] ) se utiliza como punto de partida. Los valores de amortiguación obtenidos para cada barra sucesiva se van sumando al valor inicial.

BubblesAndDrops

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.07.2011.