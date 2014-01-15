Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BubblesAndDrops - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1267
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Maxaxa Angry Hunter
Por qué Bubbles&Drops? Porque este indicador utiliza la asociación siguiente: gotas cayendo (Open < Close) simultáneamente con burbujas subiendo a la superficie del líquido (Open > Close). Cada una de esas "pertubaciones" ambientales provocan ondas que se amortiguan y desaparecen pasado un tiempo. Utilizando estas "consecuencias", podemos intentar predecir el movimiento futuro del precio.
El indicador utiliza el cálculo más simple de la amortiguación - f ( x ) = a / x * sin ( x * a ), donde a es la amplitud (en este caso, Open - Close)
La primera barra del historial (Open[ historyDeep ] ) se utiliza como punto de partida. Los valores de amortiguación obtenidos para cada barra sucesiva se van sumando al valor inicial.
BubblesAndDrops
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.07.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1021
Indicador de tendencia dibujado en base a las Bandas de Bollinger.Exp_ColorMomentum_AMA
Asesor Experto elaborado en base al cambio de dirección del indicador ColorMomentum_AMA.
Delta ZigZag define la reversión a una altura mínima de la oscilación y también identifica la tendencia al producirse la ruptura de un mínimo/máximo local y colorea las secciones del zigzag en el color de la tendencia actual.AML Adaptive Market Level
Adaptive Market Level -Nivel de Mercado Adaptativo AML- muestra el nivel de referencia actual del precio del mercado. El nivel se desplaza sólo cuando existe un movimiento en la tendencia del precio.