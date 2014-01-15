Mira cómo descargar robots gratis
Cambiar el color de las velas - indicador para MetaTrader 5
El indicador que permite modificar el color de las velas.
Podemos fijar la hora de cambio del color de las velas.
Parámetros de entrada:
- Start_Day - Día de comienzo de la semana
- Start_Hour - Hora de inicio de los días
- Start_Minute - Minuto de comienzo de las horas
- End_Day - Día final de la semana
- End_Hour - Hora final de los días
- End_Minute - Minuto final de las horas
- Color_Bar_Up_0 - Subida por defecto de las velas
- Color_Bar_Down_0 - Bajada por defecto de las velas
- Color_Bar_Up_1 - Color de subida de las velas entre mi tiempo
- Color_Bar_Down_1 - Color de bajada de las velas entre mi tiempo
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1349
