EMA - indicador para MetaTrader 5
Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación. En el indicador EMA_.mq5 se puede lanzar este indicador a otros indicadores. El indicador EMA.mq5 no tiene esa característica.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Fig.1 El indicador EMA
