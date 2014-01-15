CodeBaseSecciones
Indicadores

EMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
ema.mq5 (6.09 KB) ver
ema_.mq5 (5.16 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación. En el indicador EMA_.mq5 se puede lanzar este indicador a otros indicadores. El indicador EMA.mq5 no tiene esa característica.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".  

Fig.1 El indicador EMA

