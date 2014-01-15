Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
iAlligator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 998
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El alligator de Billy Williams dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.
Fig.1 El indicador iAlligator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1110
EMA
Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación.Cambiar el color de las velas
El indicador que permite modificar el color de las velas.