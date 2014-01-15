CodeBaseSecciones
iAlligator_HTF - indicador para MetaTrader 5

El alligator de Billy Williams dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.

Fig.1 El indicador iAlligator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1110

EMA EMA

Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación.

Cambiar el color de las velas Cambiar el color de las velas

El indicador que permite modificar el color de las velas.

iWPR_HTF iWPR_HTF

El indicador del porcentaje del rango de Larry Williams' dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.

MARSICD MARSICD

Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI.