El indicador que permite modificar el color de las velas.

Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación.

El indicador del porcentaje del rango de Larry Williams' dibujado en forma de zigzag. El indicador puede ser calculado y ajustado en una temporalidad fija.

Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI.