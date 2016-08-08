コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ローソク足の色の変化 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソク足の色を変更することができる指標。

色の変更の時刻が設定できます。



入力パラメータ：

  • Start_Day - 週の初めの日
  • Start_Hour - 日の初めの時間
  • Start_Minute - 時間の初めの分
  • End_Day - 週の終わりの日
  • End_Hour - 日の終わりの時間
  • End_Minute - 時間の終わりの分
  • Color_Bar_Up_0 - デフォルトの上昇ローソク足
  • Color_Bar_Down_0 - デフォルトの下降ローソク足
  • Color_Bar_Up_1 - マイタイム間の上昇ローソク足の色
  • Color_Bar_Down_1 - マイタイム間の下降ローソク足の色

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1349

