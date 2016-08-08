無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ローソク足の色の変化 - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足の色を変更することができる指標。
色の変更の時刻が設定できます。
入力パラメータ：
- Start_Day - 週の初めの日
- Start_Hour - 日の初めの時間
- Start_Minute - 時間の初めの分
- End_Day - 週の終わりの日
- End_Hour - 日の終わりの時間
- End_Minute - 時間の終わりの分
- Color_Bar_Up_0 - デフォルトの上昇ローソク足
- Color_Bar_Down_0 - デフォルトの下降ローソク足
- Color_Bar_Up_1 - マイタイム間の上昇ローソク足の色
- Color_Bar_Down_1 - マイタイム間の下降ローソク足の色
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1349
Exp_ColorMomentum_AMA
このエキスパートアドバイザーはColorMomentum_AMA指標の方向の変化に基づいて描かれます。MATonySignal
この指標はトレンドの力と方向を表示します。
i-BandsPrice
ボリンジャーバンドに基づいて描かれたトレンド指標。XMA_TrendSignal
市場の3つの状態を固定する指標。