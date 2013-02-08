Смотри, как бесплатно скачать роботов
Изменение цвета свечей - индикатор для MetaTrader 5
4536
Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.
Можно задавать время для изменения цвета свечей.
Входные параметры:
- Start_Day - начальный день недели.
- Start_Hour - начальный час для дня.
- Start_Minute - начальная минута часа.
- End_Day - заключительный день недели.
- End_Hour - заключительный час дня.
- End_Minute - заключительная минута часа.
- Color_Bar_Up_0 - по умолчанию бычьи свечи.
- Color_Bar_Down_0 - по умолчанию медвежьи свечи.
- Color_Bar_Up_1 - цвет бычьих свечей внутри выбранного интервала времени.
- Color_Bar_Down_1 - цвет медвежьих свечей внутри выбранного интервала времени.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1349
