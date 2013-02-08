CodeBaseРазделы
Индикаторы

Изменение цвета свечей - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор, который позволяет изменять цвет свечей.

Можно задавать время для изменения цвета свечей.



Входные параметры:

  • Start_Day - начальный день недели.
  • Start_Hour - начальный час для дня.
  • Start_Minute - начальная минута часа.
  • End_Day - заключительный день недели.
  • End_Hour - заключительный час дня.
  • End_Minute - заключительная минута часа.
  • Color_Bar_Up_0 - по умолчанию бычьи свечи.
  • Color_Bar_Down_0 - по умолчанию медвежьи свечи.
  • Color_Bar_Up_1 - цвет бычьих свечей внутри выбранного интервала времени.
  • Color_Bar_Down_1 - цвет медвежьих свечей внутри выбранного интервала времени.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1349

