本指标允许修改烛形的颜色.
我们可以设置烛形改变颜色的时间.
输入参数:
- Start_Day - 一周开始日
- Start_Hour - 每日开始小时
- Start_Minute - 小时开始分钟
- End_Day - 一周结束日
- End_Hour - 每日结束小时
- End_Minute - 小时结束分钟
- Color_Bar_Up_0 - 默认向上烛形颜色
- Color_Bar_Down_0 - 默认向下烛形颜色
- Color_Bar_Up_1 - 在我的时间内向上烛形的颜色
- Color_Bar_Down_1 - 在我的时间内向下烛形的颜色
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1349
