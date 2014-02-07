差异指数(disparity index, difference index) 显示了收盘价和选定的移动平均差异的百分数. 推荐和其他烛形模式综合使用本指标

本类设计为使用环形缓冲区算法计算技术指标威尔德平均方向移动指数 (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder).