改变烛形的颜色 - MetaTrader 5脚本

Kourosh Hossein Davallou
1657
(30)
本指标允许修改烛形的颜色.

我们可以设置烛形改变颜色的时间.



输入参数:

  • Start_Day - 一周开始日
  • Start_Hour - 每日开始小时
  • Start_Minute - 小时开始分钟
  • End_Day - 一周结束日
  • End_Hour - 每日结束小时
  • End_Minute - 小时结束分钟
  • Color_Bar_Up_0 - 默认向上烛形颜色
  • Color_Bar_Down_0 - 默认向下烛形颜色
  • Color_Bar_Up_1 - 在我的时间内向上烛形的颜色
  • Color_Bar_Down_1 - 在我的时间内向下烛形的颜色

