Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Combo_Right - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1310
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Reshetov, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7917.
Cómo funciona
Hay un sistema de comercio básico. Este Asesor Experto utiliza el indicador CCI, si el valor de CCI es mayor que cero, se compra, si es inferior, se vende.
El sistema básico puede estar equivocado. Para corregir estos errores se utilizan los perceptrones lineales que a veces toman el control e ignoran las señales de trading básicas.
El sistema tiene tres perceptrones: uno para la venta, otro para la compra, el tercero para el total.
El valor de salida del perceptrón puede ser mayor o menor que cero. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del primer perceptrón son negativos, se abre una venta. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del segundo perceptrón son positivos, entonces se abre una compra. En otros casos se utilizan las señales del sistema básico.
El autor del Asesor Experto recomienda el siguiente procedimiento para su ajuste. Está el parámetro pass que puede tomar valores entre 1 y 4. Cuando es 1, los perceptrones no se usan, solamente se ajusta el sistema de comercio básico. Cuando pass=1, los parámetros tp1, sl1, CCIPeriod y CCIPrice deben ser optimizados. Después, cuando pass=2, se configura el perceptrón venta cuando los parámetros x12, x22, x32, x42, tp2, sl2 y p2 se optimizan. Luego, cuando pass=3, se ajusta el perceptrón compra si los parámetros x13, x23, x33, x43, tp3, sl3 y p3 se optimizan. Finalmente cuando pass=4, se ajusta el perceptrón total y los parámetros x14, x24, x34, x44 y p4 se optimizan. El Asesor Experto utiliza pass=4.
La imagen muestra los resultados de funcionamiento del Asesor Experto en el probador de estrategias. La figura 1 es el resultado de la optimización. La figura 2 es el resultado de la prueba normal (forward test).
Fig. 1. Resultados de la optimización
Fig. 2. Resultados de la prueba hacia delante
Parámetros
- tp1 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal de comercio básica.
- sl1 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal de comercio básica.
- CCIPeriod - Periodo del CCI.
- CCIPrice - Precio del CCI.
- x12, x22, x32, x42 - Pesos del perceptrón venta.
- tp2 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal del perceptrón venta.
- sl2 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal del perceptrón venta.
- p2 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón venta.
- x13, x23, x33, x43 - Pesos del perceptrón compra.
- tp3 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal del perceptrón compra.
- sl1 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal del perceptrón compra.
- p3 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón compra.
- x14, x24, x34, x44 - Pesos del perceptrón total.
- p4 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón total.
- pass es el modo del Asesor Experto: 1 es el sistema básico, 2 es el perceptrón venta, 3 es el perceptrón compra, 4 son todos los perceptrones, el modo de operación.
- lots - Volumen de la posición.
- Shift - Barra desde la que se utilizan los datos de precio: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1135
El Asesor Experto basado en el análisis de velas donde se analizan sólo las cuatro últimas barras.Parabolic_HTF
El indicador SAR con la capacidad de elegir una temporalidad donde puede ser calculado.
El indicador que permite modificar el color de las velas.EMA
Media móvil exponencial clásica que permite utilizar números reales en el periodo de promediación.