El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Reshetov, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7917.

Cómo funciona

Hay un sistema de comercio básico. Este Asesor Experto utiliza el indicador CCI, si el valor de CCI es mayor que cero, se compra, si es inferior, se vende.

El sistema básico puede estar equivocado. Para corregir estos errores se utilizan los perceptrones lineales que a veces toman el control e ignoran las señales de trading básicas.

El sistema tiene tres perceptrones: uno para la venta, otro para la compra, el tercero para el total.

El valor de salida del perceptrón puede ser mayor o menor que cero. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del primer perceptrón son negativos, se abre una venta. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del segundo perceptrón son positivos, entonces se abre una compra. En otros casos se utilizan las señales del sistema básico.

El autor del Asesor Experto recomienda el siguiente procedimiento para su ajuste. Está el parámetro pass que puede tomar valores entre 1 y 4. Cuando es 1, los perceptrones no se usan, solamente se ajusta el sistema de comercio básico. Cuando pass=1, los parámetros tp1, sl1, CCIPeriod y CCIPrice deben ser optimizados. Después, cuando pass=2, se configura el perceptrón venta cuando los parámetros x12, x22, x32, x42, tp2, sl2 y p2 se optimizan. Luego, cuando pass=3, se ajusta el perceptrón compra si los parámetros x13, x23, x33, x43, tp3, sl3 y p3 se optimizan. Finalmente cuando pass=4, se ajusta el perceptrón total y los parámetros x14, x24, x34, x44 y p4 se optimizan. El Asesor Experto utiliza pass=4.

La imagen muestra los resultados de funcionamiento del Asesor Experto en el probador de estrategias. La figura 1 es el resultado de la optimización. La figura 2 es el resultado de la prueba normal (forward test).



Fig. 1. Resultados de la optimización





Fig. 2. Resultados de la prueba hacia delante



Parámetros