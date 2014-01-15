Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Modificar cor das candles - indicador para MetaTrader 5
O indicador permite modificar a cor dos candles.
Podemos definir o tempo para a mudança de cor dos candles.
Os parâmetros de entrada:
- Start_Day - Inicia Dia das Semanas
- Start_Hour - Inicia Hora dos Dias
- Start_Minute - Inicia Minuto das Horas
- End_Day - Termina Dia das Semanas
- End_Hour - Termina Hora dos Dias
- End_Minute - Termina Minuto das Horas
- Color_Bar_Up_0 - padrão dos candle de alta
- Color_Bar_Down_0 - padrão dos candle de baixa
- Color_Bar_Up_1 - Cores dos candles de alta fora do tempo determinado
- Color_Bar_Down_1 - Cores dos candles de baixa fora do tempo determinado
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1349
Combo_Right
Expert Advisor com um sistema de negociação básico, a partir do indicador CCI e vários perceptrons lineares que regulam o trabalho do sistema básico de negociação.BreakoutBarsTrend
Indicador alternativo que define tendências com base no rompimento das barras e da distância de extremums.
EMA
Média móvel exponencial clássica com a capacidade de usar números reais como período médio.iAlligator_HTF
Alligator de Billy Williams desenhado na forma de zigzag. O indicador pode ser calculado e ajustado em um período de tempo fixo, diferente do gráfico.