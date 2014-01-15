CodeBaseSeções
Modificar cor das candles - indicador para MetaTrader 5

Kourosh Hossein Davallou
Visualizações:
7460
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
O indicador permite modificar a cor dos candles.

Podemos definir o tempo para a mudança de cor dos candles.

Os parâmetros de entrada:

  • Start_Day - Inicia Dia das Semanas
  • Start_Hour - Inicia Hora dos Dias
  • Start_Minute - Inicia Minuto das Horas
  • End_Day - Termina Dia das Semanas
  • End_Hour - Termina Hora dos Dias
  • End_Minute - Termina Minuto das Horas
  • Color_Bar_Up_0 - padrão dos candle de alta
  • Color_Bar_Down_0 - padrão dos candle de baixa
  • Color_Bar_Up_1 - Cores dos candles de alta fora do tempo determinado
  • Color_Bar_Down_1 - Cores dos candles de baixa fora do tempo determinado

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1349

