Eugene - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1194
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Builder, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7873.
Cómo funciona
Una compra se realiza si el máximo de la barra anterior es más alto y el mínimo de la barra actual es mayor que el mínimo de la barra anterior y varias comprobaciones adicionales de precios y tiempos. Las cuatro últimas barras participan en el análisis. La situación inversa es para la venta.
Parte del análisis se realiza en las barras formadas, otra parte se realiza en las barras en formación. Así que las pruebas sólo pueden realizarse en el modo cada tick.
Fig. 1 - Se muestra en la imagen el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Fig. 2 - Resultados de la prueba en EURUSD H4 para el último mes (09.2012).
Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias.
Fig. 2. Resultados del Asesor Experto en el probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - lotes; cuando es 0, se usa el parámetro MaxrR.
- StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 es sin Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 es sin Take Profit.
- InvertSignals - Invertir el orden de las señales de comercio.
