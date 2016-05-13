Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Farbe der Kerzen ändern - Indikator für den MetaTrader 5
1910
Der Indikator erlaubt die Änderung der Farbe der Kerzen.
Wir können eine Zeit für die Änderung der Farbe der Kerzen einstellen.
Eingabeparameter:
- Start_Day - Starttag der Woche
- Start_Hour - Startstunde der Tage
- Start_Minute - Startminute der Stunden
- End_Day - Endtag der Woche
- End_Hour - Endstunde der Tage
- End_Minute - Endminute der Stunden
- Color_Bar_Up_0 - Standard Aufwärtskerzen
- Color_Bar_Down_0 - Standard Abwärtskerzen
- Color_Bar_Up_1 - Farbe der Aufwärtskerzen zwischen my time
- Color_Bar_Down_1 - Farbe der Abwärtskerzen zwischen my time
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1349
