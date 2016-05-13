CodeBaseKategorien
Farbe der Kerzen ändern - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten:
1910
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator erlaubt die Änderung der Farbe der Kerzen.

Wir können eine Zeit für die Änderung der Farbe der Kerzen einstellen.



Eingabeparameter:

  • Start_Day - Starttag der Woche
  • Start_Hour - Startstunde der Tage
  • Start_Minute - Startminute der Stunden
  • End_Day - Endtag der Woche
  • End_Hour - Endstunde der Tage
  • End_Minute - Endminute der Stunden
  • Color_Bar_Up_0 - Standard Aufwärtskerzen
  • Color_Bar_Down_0 - Standard Abwärtskerzen
  • Color_Bar_Up_1 - Farbe der  Aufwärtskerzen zwischen my time
  • Color_Bar_Down_1 - Farbe der Abwärtskerzen zwischen my time

