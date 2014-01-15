Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AML Adaptive Market Level - indicador para MetaTrader 5
andreybs
El indicador muestra el precio de referencia del estado actual del mercado. Esto es necesario para determinar mercados planos.
El indicador se basa en el suavizado fractal (conocido como FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/, en ruso) que tiene un filtro discreto que elimina los movimientos menores del precio cuando el movimiento plano relativo no excede el cuadrado de la dimensión del intervalo en el intervalo especificado.
Fig.1 Indicador AML
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 08-06-2011 (en ruso).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1026
Delta ZigZag define la reversión a una altura mínima de la oscilación y también identifica la tendencia al producirse la ruptura de un mínimo/máximo local y colorea las secciones del zigzag en el color de la tendencia actual.BubblesAndDrops
El indicador muestra el sentido probable del movimiento del precio.
El indicador muestra la dirección y fuerza de la tendenciaytg_Trend
El indicador de tendencia que muestra la posible opción de retroceso