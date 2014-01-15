CodeBaseSecciones
AML Adaptive Market Level - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
1295
(22)
aml.mq5 (7.19 KB) ver
coloraml.mq5 (7.58 KB) ver
Autor:

andreybs

El indicador muestra el precio de referencia del estado actual del mercado. Esto es necesario para determinar mercados planos.

El indicador se basa en el suavizado fractal (conocido como FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/, en ruso) que tiene un filtro discreto que elimina los movimientos menores del precio cuando el movimiento plano relativo no excede el cuadrado de la dimensión del intervalo en el intervalo especificado.

Fig.1 Indicador AML

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 08-06-2011 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1026

