Autor:

andreybs

El indicador muestra el precio de referencia del estado actual del mercado. Esto es necesario para determinar mercados planos.

El indicador se basa en el suavizado fractal (conocido como FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/, en ruso) que tiene un filtro discreto que elimina los movimientos menores del precio cuando el movimiento plano relativo no excede el cuadrado de la dimensión del intervalo en el intervalo especificado.

Fig.1 Indicador AML



Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 08-06-2011 (en ruso).