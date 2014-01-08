原作者:

Jpkfox

该指标显示趋势的力度和方向。不断增长的趋势是蓝色的，下降是红色的。当趋势强劲时，柱线是明亮的，当趋势较弱时，柱线是黑色的。强趋势所触发的等级水平通过对MA_Level指标输入参数的值来定义。事实上，指标从平均价格来计算动量，趋势方向是预定义的，动量等于定义趋势力度的由水平线触发的值。

这个指标最初用MQL4实现,并于2008.10.03日发布到mql4.com上的代码基地。

图1 MATonySignal指标