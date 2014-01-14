CodeBaseSeções
Indicadores

MATonySignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1817
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Jpkfox

O indicador exibe a força e a direção da tendência. A tendência em alta é azul e a de baixa é vermelha. Quando a tendência é forte, as barras são brilhantes e claras, quando a tendência é fraca, as barras são escuras. O acionamento de uma tendência forte é definida pelo valor do parâmetro de entrada MA_Level do indicador. De fato, o indicador calcula o Momentum do preço médio, a direção da tendência é definida e este Momentum é igualado ao nível do valor acionado para definir a força da tendência.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 03.10.2008.  

Fig.1 Indicador MATonySignal

Fig.1 Indicador MATonySignal 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1347

