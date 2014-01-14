Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MATonySignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1817
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Jpkfox
O indicador exibe a força e a direção da tendência. A tendência em alta é azul e a de baixa é vermelha. Quando a tendência é forte, as barras são brilhantes e claras, quando a tendência é fraca, as barras são escuras. O acionamento de uma tendência forte é definida pelo valor do parâmetro de entrada MA_Level do indicador. De fato, o indicador calcula o Momentum do preço médio, a direção da tendência é definida e este Momentum é igualado ao nível do valor acionado para definir a força da tendência.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 03.10.2008.
Fig.1 Indicador MATonySignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1347
Delta ZigZag define a inversão em uma altura mínima do balanço e também identifica a tendência no rompimento de níveis de máximos/mínimos locais e colore as seções do ZigZag na cor da tendência atual.i-BandsPrice
Este indicador de tendência se baseia nas Bandas de Bollinger.
Indicador de tendência que exibe uma possível reversão.ytg_Spread_StopLevel
Este indicador exibe os níveis de spread e o nível mínimo aceitável de Stop Loss / Take Profit em pontos.