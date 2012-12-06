Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
Jpkfox
Индикатор силы и направления тренда. Растущий тренд окрашен в синии цвета, падающий в красные. При сильном тренде бары яркие и светлые, при слабом тёмные. Уровень срабатывания на сильный тренд определяется значением входного параметра индикатора MA_Level. Фактически в индикаторе вычисляется Моментум от усреднённой цены, определяется его направление для тренда и этот моментум сравнивается с значением уровня срабатывания для определения силы тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.10.2008.
Рис.1 Индикатор MATonySignal
