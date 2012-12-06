CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MATonySignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3480
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Jpkfox

Индикатор силы и направления тренда. Растущий тренд окрашен в синии цвета, падающий в красные. При сильном тренде бары яркие и светлые, при слабом тёмные. Уровень срабатывания на сильный тренд определяется значением входного параметра индикатора MA_Level. Фактически в индикаторе вычисляется Моментум от усреднённой цены, определяется его направление для тренда и этот моментум сравнивается с значением уровня срабатывания для определения силы тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  03.10.2008.  

Рис.1 Индикатор MATonySignal

Рис.1 Индикатор MATonySignal 

ytg_Trend ytg_Trend

Трендовый индикатор с индикацией моментов возможного отката

ytg_Spread_StopLevel ytg_Spread_StopLevel

Индикатор указывает на уровни спреда и минимально допустимого уровня стоп-лосса/тейк-профита в пунктах

Delta ZigZag Delta ZigZag

Delta ZigZag определяет разворот по минимальной высоте свинга, а также идентифицирует тренд по пробоям уровней локальных минимумов/максимумов и окрашивает секции зигзага в цвет текущего тренда.

i-BandsPrice i-BandsPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера.