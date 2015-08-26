Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TSI-OscillatorSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 992
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador TSI-OscillatorSign
Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorStepXCCXTrend_x10
El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.ColorXRSXCandle
Indicador XRSX en forma de vela.