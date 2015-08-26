CodeBaseSecciones
TSI-OscillatorSign - indicador para MetaTrader 5

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador TSI-OscillatorSign

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Indicador XRSX en forma de vela.