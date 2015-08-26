Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.
La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorStepXCCXTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13398
El indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorStepXCCX de diez marcos temporales diferentes.ColorTrend_CF_HTF
Indicador ColorTrend_CF con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.TSI-OscillatorSign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.