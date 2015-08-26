CodeBaseSecciones
ColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en verde. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorStepXCCXTrend_x10

Fig. 1. Indicador ColorStepXCCXTrend_x10

