代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TSI-OscillatorSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1125
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tsi-oscillatorsign.mq5 (11.86 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于 ColorTSI-Oscillator 指标算法的信号量指标。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"

图例.1. TSI-OscillatorSign 指标

图例.1. TSI-OscillatorSign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13411

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

指标 ColorTSI-Oscillator 在输入参数中有时间帧选项。

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

指标 ColorStepXCCXTrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorStepXCCX 振荡器方向。

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

一款基于 ColorTrend_CF 指标算法的信号量指标。

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

指标 XRSX 以蜡烛条序列的形式实现。