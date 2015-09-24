一款基于 ColorTSI-Oscillator 指标算法的信号量指标。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例.1. TSI-OscillatorSign 指标