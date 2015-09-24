请观看如何免费下载自动交易
TSI-OscillatorSign - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款基于 ColorTSI-Oscillator 指标算法的信号量指标。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例.1. TSI-OscillatorSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13411
