ポケットに対して
インディケータ

TSI-OscillatorSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tsi-oscillatorsign.mq5 (11.86 KB) ビュー
図1　TSI-OscillatorSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13411

