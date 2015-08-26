CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXRSXCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
856
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
colorxrsxcandle.mq5 (9.5 KB) ver
xrsx.mq5 (12.14 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XRSX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XRSX de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XRSX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorXRSXCandle

Fig. 1. Indicador ColorXRSXCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13415

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

Indicador XCCX en forma de vela.

ColorXATR_HTF ColorXATR_HTF

Indicador ColorXATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.