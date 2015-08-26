Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorXRSXCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 856
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XRSX en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XRSX de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XRSX.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorXRSXCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13415
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.TSI-OscillatorSign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.
Indicador XCCX en forma de vela.ColorXATR_HTF
Indicador ColorXATR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.