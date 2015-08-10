Participe de nossa página de fãs
TSI-OscillatorSign - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador ColorTSI-Oscilador.
O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie ele para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ETI-OscillatorSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13411
