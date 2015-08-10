CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TSI-OscillatorSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1234
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de sinal de semáforo com base no algoritmo do indicador ColorTSI-Oscilador.

O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie ele para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ETI-OscillatorSign

Fig.1. O indicador ETI-OscillatorSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13411

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

O indicador ColorTSI-oscilador com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

O indicador ColorStepXCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador ColorTrend_CF.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

O indicador XRSX implementado como uma sequência de velas.