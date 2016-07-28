Signal Indikator basierend auf dem ColorTSI-Oscillator Indikator Algorithmus.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abb.1. Der TSI-OscillatorSign Indikator