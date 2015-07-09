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TSI-OscillatorSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTSI-Oscillator.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор TSI-OscillatorSign
ColorTrend_CF_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.ColorTSI-Oscillator_HTF
Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorXCCXCandle
Индикатор XCCX в свечном виде.ColorXRSXCandle
Индикатор XRSX в свечном виде.