CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorTrend_CF_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
807
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.

Fig. 1. Indicador ColorTrend_CF_Sign

Fig. 1. Indicador ColorTrend_CF_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13412

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXRSXCandle ColorXRSXCandle

Indicador XRSX en forma de vela.

ColorXCCXCandle ColorXCCXCandle

Indicador XCCX en forma de vela.