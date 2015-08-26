Mira cómo descargar robots gratis
ColorTrend_CF_Sign - indicador para MetaTrader 5
- 807
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.
Fig. 1. Indicador ColorTrend_CF_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13412
TSI-OscillatorSign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.ColorTSI-Oscillator_HTF
Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
ColorXRSXCandle
Indicador XRSX en forma de vela.ColorXCCXCandle
Indicador XCCX en forma de vela.