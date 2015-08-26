CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorTSI-Oscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
652
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
colortsi-oscillator.mq5 (8.65 KB) ver
colortsi-oscillator_htf.mq5 (11.76 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorTSI-Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorTSI-Oscillator.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorTSI-Oscillator_HTF

Fig. 1. Indicador ColorTSI-Oscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13410

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

El indicador ColorStepXCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorStepXCCX desde diez marcos temporales diferentes.

MultiColorStepXCCXTrend_x10 MultiColorStepXCCXTrend_x10

El indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorStepXCCX de diez marcos temporales diferentes.

TSI-OscillatorSign TSI-OscillatorSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTSI-Oscillator.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador de tendencia ColorTrend_CF.