XMUV - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
xmuv.mq5 (10.32 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

Yuriy Tokman

此均线基于 Demark 的 "Daily Range Projections（日线范围预测）" 绘制。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 04.11.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 XMUV 指标

图例.1 XMUV 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1339

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

交易系统，基于 OsHMA 直方图中获取的信号基础上实现。

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

价格峰值指标。

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

此交易系统，基于 ColorMomentum_AMA 指标方向改变基础上实现。

i-BandsPrice i-BandsPrice

此趋势指标在布林带基础上实现。