真实作者:
Yuriy Tokman
此均线基于 Demark 的 "Daily Range Projections（日线范围预测）" 绘制。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 04.11.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 XMUV 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1339
