Exp_OsHMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_OsHMA dibuja en base a las señales tomadas a partir del histograma.
La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando hay gran avance a través del nivel 0 del histograma OsHMA o el histograma cambia de dirección (en función de las opciones seleccionadas en el modo del parámetro de entrada).
Coloca el fichero compilado OsHMA.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
