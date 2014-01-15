CodeBaseSecciones
LinearRegressionChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1246
(18)
Autor real:

dimicr

Descripcion:

Instrumento personalizado de la regresión lineal. Línea LR, líneas de soporte y resistencia son los valores de los buffers.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.11.2008.  

Fig.1 Indicador LinearRegressionChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1337

