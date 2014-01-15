Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LinearRegressionChannel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1246
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
dimicr
Descripcion:
Instrumento personalizado de la regresión lineal. Línea LR, líneas de soporte y resistencia son los valores de los buffers.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.11.2008.
Fig.1 Indicador LinearRegressionChannel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1337
XMUV
El dibujo de esta media móvil se basa en el método Demark "Proyecciones del rango diario".XprofuterOverlay
XprofuterOverlay muestra la línea del movimiento furturo del precio.