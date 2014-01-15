CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_ColorStochNR - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
994
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorstochnr.mq5 (11.15 KB) ver
exp_colorstochnr.mq5 (11 KB) ver
Sistema de comercio Exp_ColorStochNR basado en las señales extraídas del oscilador ColorStochNR. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando se forma una señal de comercio (dependiendo de las opciones seleccionadas en el modo del parámetro de entrada).

Variedades de algoritmos para generar las señales de trading:

  1. Rotura del nivel 50 por el oscilador;
  2. Cambio de dirección del oscilador ;
  3. Cambio de dirección de la línea de señal;
  4. Avance de la línea de señal del oscilador;
  5. Rotura del nivel 50 por la línea de señal.

Coloca el fichero compilado ColorStochNR.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

 Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1338

