実際の著者：

Yuriy Tokman

この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月4日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMUV指標