ポケットに対して
インディケータ

XMUV - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
873
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
xmuv.mq5 (6.67 KB) ビュー
実際の著者：

Yuriy Tokman

この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年11月4日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMUV指標

図1 XMUV指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1339

