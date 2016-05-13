CodeBaseKategorien
XMUV - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
xmuv.mq5 (6.67 KB) ansehen
Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Das Zeichnen dieses gleitenden Durchschnitts basiert auft der Demarks Methode "Daily Range Projections".

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 04.11.2008.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der XMUV Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1339

