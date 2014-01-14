Participe de nossa página de fãs
XMUV - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1358
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Yuriy Tokman
O desenho desta Média Móvel se baseia no método "Projeções da faixa de preço diária" de Demark.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.11.2008.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XMUV
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1339
