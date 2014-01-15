Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XprofuterOverlay - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1156
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Unknown
Todo el mundo sabe que es imposible predecir el futuro, especialmente en el mercado de Forex. Pero eso no impide que algunos desarrolladores lo intenten ... XprofuterOverlay muestra la línea del posible movimiento futuro del precio.
XprofuterOverlay
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1025
Sistema de comercio basado en las señales extraídas del oscilador ColorStochNRDaily Range
Este indicador calcula y muestra los precios más altos y más bajos diariamente, los muestra como dos líneas.
El dibujo de esta media móvil se basa en el método Demark "Proyecciones del rango diario".LinearRegressionChannel
Instrumento personalizado de la regresión lineal. Línea LR, líneas de soporte y resistencia son los valores de los buffers