Indicadores

XprofuterOverlay - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1156
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Unknown

Todo el mundo sabe que es imposible predecir el futuro, especialmente en el mercado de Forex. Pero eso no impide que algunos desarrolladores lo intenten ... XprofuterOverlay muestra la línea del posible movimiento futuro del precio.

XprofuterOverlay

XprofuterOverlay

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1025

