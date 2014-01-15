XprofuterOverlay

Este indicador calcula y muestra los precios más altos y más bajos diariamente, los muestra como dos líneas.

Sistema de comercio basado en las señales extraídas del oscilador ColorStochNR

El dibujo de esta media móvil se basa en el método Demark "Proyecciones del rango diario".

Instrumento personalizado de la regresión lineal. Línea LR, líneas de soporte y resistencia son los valores de los buffers