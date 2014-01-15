Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Silent stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1327
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Svinozavr
Descripcion:
Reemplazo de un estándar Estocástico. Tiene los mismos parámetros como el estándar más el parámetro Sens "sensibilidad" en la ventana de parámetros. Permite cortar las fluctuaciones por debajo de cierto nivel determinado, en puntos. De este modo, se reduce considerablemente el número de señales falsas.
El hecho es que el estándar estocástico (por Layne) localiza el precio actual entre precios altos y bajos por el número de barras establecido por el parámetro %K (Kperiod). Y no importa, si los puntos extremos se difieren unos de otros por 1 o 100 puntos. Aún indicará los valores de sobrecompra/sobreventa. La Implementación de algún límite permite cortar las oscilaciones que son insignificantes para un sistema trading.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 19.10.2009.
Fig.1 El ndicador ColorStochNR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1254
Sistema de comercio utilizando el indicador AnchoredMomentumCheckHistory - Función para cargar y comprobar el historial
Versión ligeramente modificada de la función de carga del historial de MetaQuotes.
Asesor Experto que utiliza la señal del indicador GG-RSI-CCI.String - Library of functions for working with strings
Biblioteca de funciones para la manipulación de cadenas: StringToArray, StringToPeriod y PeriodToString.