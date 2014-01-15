CodeBaseSecciones
Silent stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Svinozavr

Descripcion:

Reemplazo de un estándar Estocástico. Tiene los mismos parámetros como el estándar más el parámetro Sens "sensibilidad" en la ventana de parámetros. Permite cortar las fluctuaciones por debajo de cierto nivel determinado, en puntos. De este modo, se reduce considerablemente el número de señales falsas.

El hecho es que el estándar estocástico (por Layne) localiza el precio actual entre precios altos y bajos por el número de barras establecido por el parámetro %K (Kperiod). Y no importa, si los puntos extremos se difieren unos de otros por 1 o 100 puntos. Aún indicará los valores de sobrecompra/sobreventa. La Implementación de algún límite permite cortar las oscilaciones que son insignificantes para un sistema trading.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 19.10.2009.  

Fig.1 El ndicador ColorStochNR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1254

