Experts

Exp_ColorStochNR - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorstochnr.mq5 (11.15 KB) visualização
exp_colorstochnr.mq5 (11 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O sistema de negociação Exp_ColorStochNR se baseia nos sinais do oscilador ColorStochNR. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra (depende das opções selecionadas no modo dos parâmetros de entrada).

Variedades do algoritmo em gerar os sinais de negociação:

  1. Rompimento do nível 50 pelo oscilador;
  2. Variação na direção do oscilador;
  3. Variação na direção da linha de sinal;
  4. Rompimento da linha de sinal do oscilador;
  5. Rompimento do nível 50 pela linha de sinal.

Coloque o arquivo compilado ColorStochNR.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1338

