O sistema de negociação Exp_ColorStochNR se baseia nos sinais do oscilador ColorStochNR. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra (depende das opções selecionadas no modo dos parâmetros de entrada).

Variedades do algoritmo em gerar os sinais de negociação:

Rompimento do nível 50 pelo oscilador; Variação na direção do oscilador; Variação na direção da linha de sinal; Rompimento da linha de sinal do oscilador; Rompimento do nível 50 pela linha de sinal.

Coloque o arquivo compilado ColorStochNR.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste