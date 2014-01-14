Participe de nossa página de fãs
Exp_ColorStochNR - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação Exp_ColorStochNR se baseia nos sinais do oscilador ColorStochNR. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra (depende das opções selecionadas no modo dos parâmetros de entrada).
Variedades do algoritmo em gerar os sinais de negociação:
- Rompimento do nível 50 pelo oscilador;
- Variação na direção do oscilador;
- Variação na direção da linha de sinal;
- Rompimento da linha de sinal do oscilador;
- Rompimento do nível 50 pela linha de sinal.
Coloque o arquivo compilado ColorStochNR.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1338
